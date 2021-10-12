Нужна помощь в налоговой оптимизации или при налоговой проверке? Новый эксперт в «Консультациях» ответит на ваши вопросы

Пул экспертов сервиса «Консультации» пополнился адвокатом Никитой Болтинским, который готов ответить на ваши вопросы в течение дня.
Можете спросить его, как защититься, если намечаются или уже идут разборки с налоговой. Или задать вопрос о налоговых последствиях сделок и хозяйственных операций.
Никита Болтинский — адвокат, Партнер Адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры». Налоговый консультант. Эксперт Центра правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков.
Проконсультирует по темам:
- Налоговое планирование.
- Предупреждение налоговых рисков.
- Проявление должной осмотрительности при подборе контрагентов.
- Защита бизнеса при проведении налоговых и неналоговых проверок.
- Судебные споры с налоговиками.
- Договорная работе с контрагентами.
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