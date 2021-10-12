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Нужна помощь в налоговой оптимизации или при налоговой проверке? Новый эксперт в «Консультациях» ответит на ваши вопросы

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Рубрика Налоговые проверки
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Пул экспертов сервиса «Консультации» пополнился адвокатом Никитой Болтинским, который готов ответить на ваши вопросы в течение дня.

Можете спросить его, как защититься, если намечаются или уже идут разборки с налоговой. Или задать вопрос о налоговых последствиях сделок и хозяйственных операций.

Никита Болтинский — адвокат, Партнер Адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры». Налоговый консультант. Эксперт Центра правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков.

Проконсультирует по темам:

  1. Налоговое планирование.
  2. Предупреждение налоговых рисков.
  3. Проявление должной осмотрительности при подборе контрагентов.
  4. Защита бизнеса при проведении налоговых и неналоговых проверок.
  5. Судебные споры с налоговиками.
  6. Договорная работе с контрагентами.

А мы напоминаем, что доступ к «Консультациям» — у подписчиков «Клерк.Премиум».

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