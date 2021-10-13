За опоздание со сдачей СЗВ-ТД штраф прилетит от трудинспекции, а не от ПФР

Приняв на работу сотрудника, надо на следующий день сообщить об этом в ПФР. Опоздали — получите штраф.

Но штрафует за такие нарушения не ПФР, а Роструд, то есть трудинспекция.

Так, детский сад во Владивостоке допустил просрочку со дачей СЗВ-ТД. Нового сотрудника приняли на работу 1 февраля, а СЗВ-ТД сдали 19 февраля.

Об этой истории рассказывает ГИТ Приморского края на своем сайте.

Сообщается, что за это нарушение был наложен штраф на должностное лицо по ч. 2 статьи 15.33.2 КоАП.

Напомним, штраф на должностное лицо по этой статье составляет от 300 до 500 руб.

Согласно п. 43 инструкции по ведению персучета (приказ Минтруда № 211н от 22.04.2020), ПФР в электронной форме в рамках межведомственного взаимодействия передает в трудинспекцию информацию о нарушителях.

Речь идет о случаях, когда форма СЗВ-ТД сдана невовремя или в ней есть ошибки. Чтобы слить эту информацию в Роструд, у ПФР есть 5 рабочих дней со дня выявления нарушений.

А вы всегда сдаете СЗВ-ТД вовремя и без ошибок? ГИТ еще никогда не грозила вам штрафом по наводке ПФР?