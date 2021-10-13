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Налоговики точно найдут вашу обособку. Регистрируйтесь, пока не прилетели штрафы

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Рубрика Обособленные подразделения, филиалы
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Если организация арендует помещение с рабочими местами, но не может указать его адрес в ЕГРЮЛ (например, собственник против), можно указать домашний адрес учредителя. А по адресу с рабочими местами нужно регистрировать обособленное подразделение.

Если организация находится по одному адресу, а по другому адресу есть производство с рабочими местами — нужно регистрировать обособленное подразделение.

Наш подписчик спросил.

«Есть организация, директор и учредитель — одно лицо. Зарегистрирована в Москве, по адресу проживания директора.

Есть лицензия на ведение деятельности по адресу в Московской области (там завод, производство). В Московской области арендуем помещение и земельный участок. Есть официально устроенные иностранцы (хотим вычет по НДФЛ получать).

Есть ли необходимость регистрации обособленного подразделения? И что нам грозит, если ОП не будет зарегистрирована? Ни разу не работала с ОП. Поэтому прошу совета как быть».

Обособленное подразделение тут нужно обязательно. Мы подготовили специальную инструкцию, в виде курса «Обособленные подразделения: регистрация, учет, налоги». А еще расскажем, как вести бухгалтерский учет. И про то, как быть с НДС, налогом на прибыль, НДФЛ и другими налогами.

В комментариях пишут, что обособленное подразделение нужно, тут без вариантов.

«У вас вариантов нет. У вас же будут стационарные долговременные рабочие места. Регистрировать ОП несложно. Разве что за распределением НДФЛ надо будет следить».

Еще дополняют, что прибыль тоже по ОП будет делиться. А автору интересно, как это будет выглядеть в 1С. Ей ответили:

«В 1С это предусмотрено, ничего сложного. Поисковиком воспользуйтесь, масса информации, как это сделать, в том числе с картинками».

Кто-то пишет, что у них 32 обособки, и ничего, справляются:

«У меня 32 обособленных подразделения во всех регионах. НДФЛ считается автоматически в ЗУПе, надо только завести ОП и их регистрации. Прибыль вручную в Excel, но тоже несложно. Так что глаза боятся, руки делают».

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