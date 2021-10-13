Заложенные товары не подпадают под прослеживаемость

Ломбарды не должны регистрировать в системе прослеживаемости товары, которые им оставили заемщики.
Такой вывод следует из письма от 30.08.2021 № ЕА-4-15/12230@.
В перечне товаров, подлежащими прослеживаемости, не указаны товары, которые относятся к залоговым.
Кроме того, предмет залога не является собственностью ломбарда, он принадлежит заемщику. А ломбард может только продать эту вещь, если заемщик не вернулся за ней.
Например, монитор, который использовался в работе, а в потом его решили продать и купить новый.
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