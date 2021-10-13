За взятку в миллион налоговика могут посадить на 7 лет

Взятку в крупном размере — один миллион рублей, получила от ИП заместитель начальника МИФНС № 4 по Ставропольскому краю. Взамен она должна была закрыть глаза на нарушения, но после передачи денег ее повязали.

Об этом сообщают на региональном сайте СК.

По данным следствия, 8 октября подозреваемая получила от ИП миллион рублей, за сокрытие выявленных нарушений налогового законодательства при осуществлении коммерческой деятельности.

После получения денег ее задержали сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю. Уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК уже возбудили — получение взятки в крупном размере.

Что характерно, наказания в пятой части статьи 290 УК очень разнообразны:

штраф от 1 млн до 3 млн, или в размере зарплаты или дохода осужденного, на срок от года до 3 лет;

штраф от 60 до 80-кратной суммы взятки, плюс лишат права занимать госдолжности на срок до 7 лет;

лишение свободы до 7 лет;

лишение свободы от 5 до 10 лет, плюс штраф до 50-кратной суммы взятки, или без него с лишением права занимать госдолжности до 7 лет.

При таком разбросе вариантов стало интересно, а как будет в данном случае?

По просьбе редакции «Клерка» прокомментировала адвокат Виктория Шакина, управляющий партнер КА «Юрсити», к.ю.н.:

«В случае со взяткой всегда назначают лишение свободы. Если признание вины, то минимальный предел 7 лет, штраф 2-3 миллиона и лишение права занимать государственные должности.

Редко можно увидеть назначение менее 7 лет, это если особое содействие и тяжелые заболевания, тогда применят положения ст. 64 УК.

Но в целом могут и 7 лет дать с применением ст. 73 УК, те условно назначить отбывание наказания. Но условное за взятку дают крайне редко — если раскаяние, содействие и т. д. А так, скорее всего, лет 9 и штраф».