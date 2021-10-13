❗ Повысится лимит дохода при УСН. Озвучили коэффициенты-дефляторы на 2022 год

Применять УСН можно будет при доходе до 164,4 млн рублей.

Минэкономразвития подготовило проект, устанавливающий коэффициенты-дефляторы на 2022 год.

Документ опубликован на федеральном портале.

Будут применяться следующие коэффициенты: для НДФЛ — 1,98;

для НДД — 1,060;

для УСН — 1,096;

для торгового сбора — 1,508.

Что касается УСН, то на коэффициент 1,096 будут проиндексированы два лимита доходов — обычный (150 млн рублей) и повышенный, для переходного периода (200 млн. рублей).

Напомним, предел в 200 млн рублей введен в прошлом году и индексируется впервые.

Таким образом в 2022 году предел доходов для применения УСН составит:

164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;

219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН.