📱 Обязан ли сотрудник отвечать на звонки начальства во время обеда?

Работодатель не может заставит сотрудников отвечать на рабочий мобильник во время обеда, считает Роструд.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф.

Суть вопроса: работодатель заставляется сотрудников брать с собой в обеденный перерыв, если уходят, корпоративный телефон.

Автор вопроса интересуется, законно ли это?

Роструд прямо на вопрос не ответил. Но уточнил, что во время обеденного перерыва или перерывов на отдых, сотрудник не должен выполнять поручения начальства.

Поэтому брать телефон или нет, решать надо самим. А вот выполнять рабочие поручения — не надо.

В ответе ведомство сослалось на ст. 106 ТК, в которой указано, что свободное от работы время сотрудник может «использовать по своему усмотрению».

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