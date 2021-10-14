Самозанятые не освобождены от валютного контроля при импорте

Для резидентов, которым в рамках ВЭБ оказывают услуги нерезиденты, действуют нормы валютного законодательства. Даже если исполнитель — плательщик НПД.

В письме ФНС № ШЮ-3-17/6558@ от 30.09.2021 рассмотрена ситуация, когда иностранец из ЕАЭС, зарегистрированный как плательщик НПД, оказывает услуги российской компании в рамках импортного контракта.

ФНС напомнила, какие обязанности есть у резидентов в этом случае:

рассчитываться с нерезидентами через банковские счета в уполномоченных банках;

если нерезидент не выполнил обязательства, обеспечить возврат денег в Россию;

импортный договор на сумму свыше 3 млн рублей ставить на учет в уполномоченном банке.

Эти обязанности распространяются на резидентов, заключивших импортные договоры (контракты) с нерезидентами, в том числе применяющими НПД.

Напомним, иностранцы из стран ЕАЭС также имеют право регистрироваться самозанятыми.