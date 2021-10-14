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📱 Онлайн-магазин и читалка для книг в смартфонах не обязательны, считает ФАС

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Рубрика Общество. Люди. События
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В перечень обязательных отечественных приложений для предустановки на смартфоны хотят добавить маркетплейсы, читалки для электронных книг, плееры для музыки. Но ФАС против этого.

Такое письмо направила антимонопольная служба в Аналитический центр при правительстве от 12 октября, сообщает «Коммерсанть».

«ФАС выступает против обязательной предустановки на пользовательские устройства приложений отечественных маркетплейсов, а также софта для электронных и аудиокниг и музыки».

Как указано в письме, онлайн магазины и сервисы для электронных книг и так находятся в лидерах. Дополнительного продвижения они не требуют.

А вот программы для видео-конференц-связи нужны.

«Механизм призван уравнять положение российских сервисов, которых нет на устройствах, и иностранных, которые предустановлены по умолчанию», — уточнила ФАС.

Перечень программ, обязательных к установке на смартфоны и телевизоры с 2022 года, — тут.

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