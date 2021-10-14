Майнеров заставят платить за электричество по повышенным тарифам

Оборудование для майнинга крипты потребляет много электричества. Минэнерго хочет увеличить им тарифы.

Такое предложение выдвинуло министерство после жалобы губернатора Иркутской области на подпольных майнеров.

«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Как отметил глава, нельзя допускать, чтобы такое оборудование, которое потребляет много электричества, ухудшало положение электросетей и соседей.

Возможно, майнинг будет приравнен к предпринимательской деятельности по тарифам на электроэнергию. Тогда они будут оплачивать счет за электричеству не по тарифам физлиц, а по тарифам для компаний.

Материал по «РБК».