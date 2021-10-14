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Майнеров заставят платить за электричество по повышенным тарифам

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Рубрика Общество. Люди. События
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Оборудование для майнинга крипты потребляет много электричества. Минэнерго хочет увеличить им тарифы.

Такое предложение выдвинуло министерство после жалобы губернатора Иркутской области на подпольных майнеров.

«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Как отметил глава, нельзя допускать, чтобы такое оборудование, которое потребляет много электричества, ухудшало положение электросетей и соседей.

Возможно, майнинг будет приравнен к предпринимательской деятельности по тарифам на электроэнергию. Тогда они будут оплачивать счет за электричеству не по тарифам физлиц, а по тарифам для компаний.

Материал по «РБК».

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