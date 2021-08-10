Госслужащие Камчатского края пытались майнить крипту прямо на работе

На компьютеры правительства Камчатского региона пытались установить программы для майнинга криптовалюты. Минцифры обнаружило это в ходе мониторинга систем безопасности компьютерной сети.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Программное обеспечение, которое хотели установить на рабочие компьютеры, позволяло майнить monero, bytecoin и infinium-8.

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Данные программы сильно загружают мощность компьютера, что могло бы привести замедлению работы всех компьютеров из-за нагрузки на сеть. А также — к заражению вирусами государственной компьютерной сети, включая серверы.

Материалы проверки были переданы в УФСБ РФ по Камчатскому краю.