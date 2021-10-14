💻 На Госуслугах появятся еще три сервиса. Выдержит ли портал?

В 2022 году через Госуслуги можно будет найти вакансии и подписать договор, оформить электронные путевые листы и транспортную накладную, а также получить всю документацию по строительству дома или ввода его в эксплуатацию.

Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко:

«В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса. Среди них „Трудовая миграция онлайн“, „Безбумажные перевозки пассажиров и грузов“ и „Цифровое строительство“».

С помощью сервиса «Трудовая миграция онлайн» можно будет найти интересующую вакансию, пройти интервью в режиме онлайн и заключить трудовой договор.

Сервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» поможет оформить электронный путевой лист и транспортную накладную, а также подать заявление и получить разрешение на перевозку.

А суперсервис «Цифровое строительство» необходим для получения комплекса услуг, начиная с подготовки к строительству объекта капитального строительства до ввода его в эксплуатацию.

выдержат ли Госуслуги такое? Даже Путин Главный вопрос:? Даже Путин критиковал , работу портала, когда он не выдержал наплыва по заявлениям на выплаты в мае прошлого года.

Кроме этого Чернышенко напомнил, что власти планируют в ближайшее время ввести на Госуслугах и другие возможности:

получение электронной зачетки и студенческого билета;

получение информации о будущем размере пенсии для женщин старше 40 лет и мужчин старше 45 лет;

получение медицинского полиса в электронном формате и подачу заявления на постановку на учет в поликлинику;

введение электронного кадрового документооборота межу работодателем и сотрудниками.

Материал по «ТАСС».

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