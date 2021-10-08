К 2024 году бегать с бумажками для получения льготы не надо будет

Оформить все пособия и льготы можно будет через Госуслуги к 2024 году. То есть стоять в очередях не придется. Ведомства будут сами собирать все справки и документы.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко:

«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот».

Чернышенко также сказал, по желанию можно будет и дальше подавать заявления напрямую в фонды и ведомства:

«Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ.

При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом Госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете Госуслуг».

Цитаты по «РИА Новости».