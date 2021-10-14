За какое дробление бизнеса точно прилетит от налоговиков? Смотрите запись вебинара

Налоговики не ищут однодневки, с них взять нечего. Сейчас они терзают бизнес за дробление, чтобы привлечь за необоснованную налоговую выгоду. А как понять, что придут они именно к вам?
Центр обучения «Клерка» напоминает, что это можно узнать из записи вебинара «Дробление бизнеса 2021: законность, ошибки, ответственность».
Самое важное, что было на вебинаре о дроблении бизнеса:
- что это такое, и как оно влияет на налоговую нагрузку — собственно, почему налоговики дробление не любят;
- когда бизнес дробить можно, а когда — точно не стоит;
- как налоговики выявляют дробление, и что за это может быть, если оно незаконно;
и наконец, как от нападок налоговиков защищаться.
Спикер — Алексей Шевердяков, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы. Налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России.
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