В Думе призвали вернуть людям на руки их пенсионные накопления

Накопительный компонент пенсионной системы после заморозки в 2014 году потерял всякий смысл. Надо признать это и раздать людям деньги, которые числятся на их лицевых счетах, считают в ГД.

Об этом заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — сказал он.

Отметим, сейчас пенсионные накопления можно получить либо единовременно при достижении возраста 55/60 лет, либо в виде накопительной пенсии – ежемесячно 1/264 часть накоплений.

Миронов напомним, что заморозку накопительных взносов продлевали уже многократно. Сейчас она действует до 2023 года.

Депутат предостерег от передачи пенсионных накоплений в руки частных фондов.

«Главное — передать эти деньги непосредственно гражданам. Действующая пенсионная система не только неэффективна, она ещё очень сложная, запутанная и, мягко говоря, не пользуются доверием. Большинство будущих пенсионеров просто не разберутся в ситуации, когда страховую часть пенсии начисляет ПФР, а за накопительной нужно обращаться в какой-то частной фонд. Это создаст благоприятную почву для мошенничества», — заявил Сергей Миронов.

Напомним, ЦБ и Минфин разрабатывают вариант пенсионной системы, когда накопительная пенсия будет формироваться в НПФ.

В качестве начального взноса люди будут вносить туда свои пенсионные накопления.

Кстати, как выяснилось, не все пенсионеры знают, что у них есть неполученные пенсионные накопления.

Напомним, пенсионные накопления могут быть у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан выбор в пользу накопительной пенсии. Также пенсионные накопления есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию.