В Думе призвали вернуть людям на руки их пенсионные накопления

Накопительный компонент пенсионной системы после заморозки в 2014 году потерял всякий смысл. Надо признать это и раздать людям деньги, которые числятся на их лицевых счетах, считают в ГД.
Об этом заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — сказал он.
Отметим, сейчас пенсионные накопления можно получить либо единовременно при достижении возраста 55/60 лет, либо в виде накопительной пенсии – ежемесячно 1/264 часть накоплений.
Миронов напомним, что заморозку накопительных взносов продлевали уже многократно. Сейчас она действует до 2023 года.
Депутат предостерег от передачи пенсионных накоплений в руки частных фондов.
«Главное — передать эти деньги непосредственно гражданам. Действующая пенсионная система не только неэффективна, она ещё очень сложная, запутанная и, мягко говоря, не пользуются доверием. Большинство будущих пенсионеров просто не разберутся в ситуации, когда страховую часть пенсии начисляет ПФР, а за накопительной нужно обращаться в какой-то частной фонд. Это создаст благоприятную почву для мошенничества», — заявил Сергей Миронов.Напомним, ЦБ и Минфин разрабатывают вариант пенсионной системы, когда накопительная пенсия будет формироваться в НПФ.
Грядет реформа накопительных пенсий по плану «Б». Власти хотят, чтобы люди сами копили на пенсиюВ качестве начального взноса люди будут вносить туда свои пенсионные накопления.
Кстати, как выяснилось, не все пенсионеры знают, что у них есть неполученные пенсионные накопления.
Напомним, пенсионные накопления могут быть у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан выбор в пользу накопительной пенсии. Также пенсионные накопления есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию.
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