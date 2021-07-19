Не все пенсионеры знают, что у них есть неполученные пенсионные накопления

ПФР сейчас проводит активную работу по уведомлению пенсионеров о неполученных пенсионных накоплениях.

Информирование осуществляется с помощью СМС-уведомлений, рассылки писем, звонков специалистов ПФР, также сообщения о наличии накоплений печатаются на разовых поручениях службы доставки пенсии.

Так, например, отделение ПФР по Марий Эл отчиталось об оповещении 17 тыс. человек, 8,5 тыс. из которых после этого подали заявления на единовременную выплату.

Уведомления направляются тем пенсионерам, у которых в специальной части индивидуального лицевого счета имеются сведения о невыплаченных пенсионных накоплениях.

Напомним, пенсионные накопления могут быть у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан выбор в пользу накопительной пенсии. Также пенсионные накопления есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.

С информацией о сумме средств пенсионных накоплений можно ознакомиться на сайте ПФР, заказав справку о состоянии индивидуального лицевого счета, или на портале Госуслуг, получив услугу «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР».

Подать заявление «О единовременной выплате средств пенсионных накоплений» можно:

в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг;

в многофункциональном центре;

в клиентской службе ПФР по предварительной записи.

Напомним, ранее на сайте РОИ была размещена петиция возмущенного пенсионера, который совершенно случайно узнал, что у него есть неполученные накопления. Гражданин призывал обязать ПФР информировать граждан о праве на получение накоплений.

Кстати, недавно принят закон, по которому раз в 3 года люди в возрасте 40/45 лет будут получать данные о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в ИЛС, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Тем, кто зарегистрирован на госуслугах, такая информация будет приходить автоматически до 31 декабря. Остальным данные выдадут по запросу.

Проактивное информирование начнется с 2022 года.

Добавим, что получить пенсионные накопления можно раньше пенсии по старости — в 55/60 лет (соответственно женщины и мужчины).