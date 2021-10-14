Работник принудительно лежал в психбольнице - это не прогул. Но и платить ему тут не за что

Бухгалтеры выясняют, нужно ли оплачивать время работнику, когда он не выходил на работу из-за медицинского освидетельствования в психбольнице по уголовному делу.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Работник, оформленный по трудовому договору был отправлен на принудительное медицинское освидетельствование в психбольницу, по решению суда в рамках открытого уголовного дела.

Как ему оплачивать это время? Или это должен быть отпуск без содержания по его личному заявлению?

Больничного нет, больница выдала на руки только экспертное заключение и больше ничего не дает. Работник уже пожаловался в прокуратуру, а что делать-то?».

В комментариях пишут, что раз не выходит на работу — ставить невыходы и никак не оплачивать. Автор на это пишет:

«Скандалит, кричит звоните прокурору, а в ТК ничего не нашли, прокурору звонить тоже не хочется пока».

В ответ пишут, что искать в ТК тут нечего. Есть факт невыхода, но уволить пока не могут. Пусть несет больничный:

«Работник не выходит на работу. Уволить не можете, но оплачивать вам нечего. Пусть скандалит, сколько угодно. Будет больничный, оплатите первые 3 дня, остальное оплатит ФСС».

Хотя есть мнение, что больничный в этом случае работнику не дадут.

Редакция попросила прокомментировать экспертов.

Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA, арбитражный управляющий:

«В данном случае, согласно пункту 26 Приказа Минздрава от 1 сентября 2020 г. № 925н „Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа“ работнику, которой был направлен на судебно-медицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу по решению суда, признанному нетрудоспособным, выдается (формируется) листок нетрудоспособности со дня явки гражданина для проведения соответствующей экспертизы.

Однако, согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ „Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством“ за период проведения судебно-медицинской экспертизы пособие по временной нетрудоспособности не назначается».

Елена Полагушина, налоговый консультант:

«Я бы сделала так: с сотрудника взяла заявление на пропуск по уважительной причине (или пояснения, если факт уже свершился). К заявлению приложить направление суда на экспертизу.

Для оплаты не вижу повода, так как сотрудник не выполнял свои служебные обязанности. Либо же можно обратиться в ГИТ за разъяснениями. Нигде не нашла информации о том, что такие пропуски должно оплачивать предприятие.

Если это выполнение государственных обязанностей (например, как участие присяжных в процессе), то оплачивает государство. Но никак не работодатель».