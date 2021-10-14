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Хотите получать зарплату наличкой? Сначала надо договориться с начальством

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Рубрика Зарплата
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Способ выплаты зарплаты определяется трудовым или коллективным договором. По желанию сотрудника менять способ выплаты не надо, отвечает Роструд.

На сайте Онлайнинпекция.рф задали вопрос, обязан ли работодатель выдавать зарплату наличкой по требованию сотрудника.  Или все же можно отказаться.

Роструд ответил, что возможно два варианта выплаты зарплаты – наличкой или по безналу. Способ выплаты в компании утверждается трудовым или коллективным договором.

Для того, чтобы изменить ранее утвержденный способ выплаты зарплаты, одного желания работника мало. Нужно еще и согласие работодателя.

Роструд напомнил, что в одностороннем порядке сотрудник может только выбрать банк, на карточку которого будет перечисляться зарплата. Тут работодатель не имеет права отказывать или препятствовать в выборе.

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