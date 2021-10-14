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У бухгалтера пропали 2 миллиона на 51 счете. Где искать ошибку?

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Рубрика Бухгалтерия
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От ошибок никто не застрахован. Бухгалтер вручную вносила в программу данные из банковской выписки, и где-то ошиблась, нашла разницу в два миллиона. Другие бухгалтеры советуют, как найти ошибку.

Спрашивает наш подписчик.

«Не сходится остаток по банку. Заносила выписку в программу вручную и загружала из банка. Разница в 2 млн. Как найти и исправить ошибку, есть легкий вариант?».

Наверное, нет такого бухгалтера, который ни разу в жизни не ошибался. Разве что тот, который бухгалтер только в дипломе, но ни дня им не работал.

А как быстро найти и исправить бухгалтерскую ошибку — вы можете узнать в авторском курсе «Ошибки бухгалтеров: как исправлять в разных ситуациях».

В комментариях бухгалтеры дали массу советов, где и как искать ошибку:

«Проверяйте остаток помесячно. Так выверите, в каком месяце не бьется. Потом в этом месяце можно проверить понедельно, а потом уже — по датам. Как только найдёте дату расхождения, то увидите, какие операции не прошли».

Кто-то советует по таблице из банка искать:

«Я распечатываю по дням и сверяю остатки. Иногда в банке можно вытащить такую таблицу, где есть просто дата и сумма. Только так ошибку и можно найти».

А еще советуют посмотреть по депозитам или снятию/внесению наличных:

«Скорее всего, не сели депозиты или какие-то переводы между счетами. Операция проводится только тогда, когда заводится выписка по другому счету тоже. Или снятие/внесение налички. Тогда надо сделать кассу».

Если расчетных счетов несколько, могли их перепутать:

«Если больше одного расчетного счета, проверьте аналитику списания/зачисления. Может, по ошибке стоит другой расчетный счет. И ещё, для начала посмотрите, на какую сумму не идёт. Может, по сумме сразу ошибку найдете».

Вот вариант как искать область, где ошиблись — от года к дням:

«Я смотрю на начало года, потом — полугодие. Вижу, где не идёт. Потом — 3 месяца, вижу, где там не идёт Потом иду в месяц, где проблема. Каждый день можно долго проверять. Если были валютные операции — ищите там».

Еще посоветовали по способам внесения денег в банк проверять:

«Когда наличные из кассы вносите в банк, есть два способа:

  1. „Внесение наличных на р/с“
  2. „Инкассация“.

Если 1-й способ, то поступление в банк делать не нужно, поставьте его на удаление, этот приход и так будет в оборотах по банку, программа сама делает эти проводки. Если 2-й способ, то выписку по банку делать нужно».

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