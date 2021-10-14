🚗 Можно ли учесть штрафы ГИБДД в налоговом учете?

Даже если на балансе компании числятся автомобили, учесть в налоговом учете штрафы ГИБДД нельзя. Так как они не соответствуют нормам статьи 252 НК, отвечает эксперт.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Добрый день! Вопрос: может ли организация принять в расход в налоговом учете штрафы ПДД по автомобилям, числящимся на балансе компании?».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Добрый день. Учесть штрафы в налоговом учете нельзя, поскольку такой расход не соответствует требованиям статьи 252 НК.

Читаем статью 252 НК:

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода».

Друзья-бухгалтеры, а вы учитываете автомобильные штрафы в налоговом учете?

Компания может заплатить штраф ГИБДД самостоятельно. Но лучше все же удержать с работника – читать тут.