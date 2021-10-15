Невакцинированного сотрудника можно отстранить, а на его место принять человека с прививкой

За отказ от вакцинации отстраняют от работы. Но работа сама себя не сделает. Заменить отказников смогут свежие кадры, считает Роструд.

На портале «Онлайнинспекция.рф» работодатель поинтересовался, не запрещено ли на место отстраненных отказников принимать новых людей по срочным трудовым договорам.

Можно, ответил Роструд.

Там пояснили, что отказать в приеме на работу можно и нужно в случае отсутствия у претендента прививок в случае, когда работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. (закон № 157-ФЗ от 27.09.1998).

Иных препятствий для заключения срочного трудового договора с новым работником не имеется.