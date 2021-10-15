Уголовновная ответственность компаний, по мнению судов, существует. Они живут в другой реальности?

Суд округа в постановлении упомянул уголовное дело в отношении юридического лица, хотя уголовной ответственности для юрлиц не существует. Правда, шесть лет назад ее хотели ввести.
Рассказал основатель и руководитель компании «Комплаенс Решения» Иван Кузнецов на своей странице в Facebook.
«Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.10.2021 г. по делу А11-15678/2019 (Зенден).
„Суд первой инстанции неправомерно отказал Инспекции в приобщении к материалам дела протокола осмотра предметов (документов) от 07.08.2020, полученного из материалов уголовного дела, возбужденного в отношении Общества“.
Уголовное дело в отношении общества? И это кассация...».
Вообще, само по себе дело — не сильно отличается от других подобных по дроблению. Налоговики тут выиграли. Однако уголовное дело в отношении общества — это, конечно, перл. Несколько лет назад была идея ввести такую ответственность для компаний, даже законопроект был. Но он даже первое чтение не прошел, правительство его отозвало.
Кстати, попался на глаза еще один довод в пользу дробления, по мнению налоговиков: передача бухгалтерской и налоговой отчетности с использованием одного оператора – ЗАО «ПФ СКБ КОНТУР». Не сказать, что довод прямо уж решающий, но на это тоже обращают внимание.
Постановление кассации по делу А11-15678/2019 от 5 октября 2021 года можно скачать во вложении.
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