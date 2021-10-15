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За трудоустройство инвалидов дадут льготу по налогу на прибыль

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Рубрика Налог на прибыль
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Ставку налога на прибыль предложили уменьшить тем компаниям, которые принимают на работу инвалидов. При условии, что их будет не менее 50% от всех работников, а оплата их труда в совокупности составит не менее четверти от всего фонда оплаты труда.

Размер льготы может составить 3,5%.
Предложение озвучил депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части установления федеральной льготы по налогу на прибыль организаций, а именно снижение ставки налога с 20% до 15% при условии, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет».

Цитата по RT.

Для примера Сухарев привел столицу. Московские компании, у которых трудятся инвалиды, уплачивают в региональный бюджет 13,5% налога на прибыль, вместо 17%. А 3% налога на прибыль, которые отчисляются в федеральный бюджет, уплачиваются в общем порядке.

Для использования льготы столичные работодатели должны одновременно выполнять два условия:

  • не менее 50% сотрудников имеют инвалидность;
  • размер совокупной оплаты труда работников-инвалидов не менее 25% от общего ФОТ.
Напоминаем, ставка налога на прибыль составляет 20%, из которой 3% — в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.

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