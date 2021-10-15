Сотрудника вызвали в военкомат? Оплачивайте только дни, когда он должен был работать

Работодатель должен оплатить сотруднику дни, когда он проходил военные сборы по повестке. Но только те, в которые он должен был работать по графику, отвечает Роструд.

Вопрос задали на сайте Онлайнинспекция.рф.

Суть вопроса: сотрудник работает посменно. Принес справку с военкомата, что проходил военные сборы. По графику сменности два из трех дней выпадают на рабочие. Как правильно оплатить такие дни.

Роструд ответил, что работодатель обязан оплатить только те дни, когда сотрудник освобождался от работы из-за прохождения военных сборов.

Если время сборов совпало с выходными, освобождать от работы сотрудника и оплачивать это время не надо.

Военные сборы работника не нужно указывать в формах СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ — читать тут.