Сотрудника вызвали в военкомат? Оплачивайте только дни, когда он должен был работать

Работодатель должен оплатить сотруднику дни, когда он проходил военные сборы по повестке. Но только те, в которые он должен был работать по графику, отвечает Роструд.
Вопрос задали на сайте Онлайнинспекция.рф.
Роструд ответил, что работодатель обязан оплатить только те дни, когда сотрудник освобождался от работы из-за прохождения военных сборов.
Если время сборов совпало с выходными, освобождать от работы сотрудника и оплачивать это время не надо.
Военные сборы работника не нужно указывать в формах СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ — читать тут.
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