Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📈 ИП на ОСНО платит НДФЛ по ставке 15 %, если доход больше 5 миллионов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

По доходам от предпринимательской деятельности тоже действует повышенная ставка НДФЛ. Но сначала доход ИП уменьшается на профвычет, а уже потом определяется ставка НДФЛ.

Минфин в письме № 03-04-07/81767 от 08.10.2021 сообщает, что для ИП на ОСНО, как и для доходов по зарплате идет обычная градация ставок НДФЛ:

  • 13 % — по доходу до 5 млн. рублей;
  • 15 % — с дохода свыше 5 млн. рублей.

Доход от предпринимательской деятельности относится к основной налоговой базе, поэтому к нему применяются налоговые вычеты, в том числе профессиональный налоговый вычет.

Если доход минус профвычет больше 5 млн, то ставка будет как 13 %, так и 15 %.

Но если ИП продал квартиру, и эта сделка не имеет отношения к его предпринимательской деятельности, то по такой сделке ставка НДФЛ будет 13 % независимо от размера дохода.

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить