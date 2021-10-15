📈 ИП на ОСНО платит НДФЛ по ставке 15 %, если доход больше 5 миллионов

По доходам от предпринимательской деятельности тоже действует повышенная ставка НДФЛ. Но сначала доход ИП уменьшается на профвычет, а уже потом определяется ставка НДФЛ.

Минфин в письме № 03-04-07/81767 от 08.10.2021 сообщает, что для ИП на ОСНО, как и для доходов по зарплате идет обычная градация ставок НДФЛ:

13 % — по доходу до 5 млн. рублей;

15 % — с дохода свыше 5 млн. рублей.

Доход от предпринимательской деятельности относится к основной налоговой базе, поэтому к нему применяются налоговые вычеты, в том числе профессиональный налоговый вычет.

Если доход минус профвычет больше 5 млн, то ставка будет как 13 %, так и 15 %.

Но если ИП продал квартиру, и эта сделка не имеет отношения к его предпринимательской деятельности, то по такой сделке ставка НДФЛ будет 13 % независимо от размера дохода.