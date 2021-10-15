В каком случае ИП не слетит с патента при 16 сотрудниках?

ИП не утратит право на патент, если пару дней у него будет работать не 15 человек, а 16. Так как считать надо среднюю численность, а не «по головам».

Спрашивает наш подписчик:

«Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался.

Может ли ИП слететь с патента, если в одном месяце 1-го числа один сотрудник принят и 1-го числа один сотрудник уволен. И численность по СЗВ-М 16 чел. Численность не должна превышать 15 человек за год? Заранее благодарю».

Ответили сразу, применять ПСН можно будет и дальше:

«Не слетит».

А кто-то уточнил, что численность для патента считается не «по головам»:

«Средняя считается численность, а не „по головам“. И считается за налоговый период, то есть срок, на который выдан патент».

На «Клерке» писали, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, предлагающий увеличить численность работников у ИП на патенте с 15 до 50.