В каком случае ИП не слетит с патента при 16 сотрудниках?

ИП не утратит право на патент, если пару дней у него будет работать не 15 человек, а 16. Так как считать надо среднюю численность, а не «по головам».
Спрашивает наш подписчик:
«Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался.
Может ли ИП слететь с патента, если в одном месяце 1-го числа один сотрудник принят и 1-го числа один сотрудник уволен. И численность по СЗВ-М 16 чел. Численность не должна превышать 15 человек за год? Заранее благодарю».
Ответили сразу, применять ПСН можно будет и дальше:
«Не слетит».
А кто-то уточнил, что численность для патента считается не «по головам»:
«Средняя считается численность, а не „по головам“. И считается за налоговый период, то есть срок, на который выдан патент».
На «Клерке» писали, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, предлагающий увеличить численность работников у ИП на патенте с 15 до 50.
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