Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В каком случае ИП не слетит с патента при 16 сотрудниках?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ПСН
Версия для печати

ИП не утратит право на патент, если пару дней у него будет работать не 15 человек, а 16. Так как считать надо среднюю численность, а не «по головам».

Спрашивает наш подписчик:

«Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался.

Может ли ИП слететь с патента, если в одном месяце 1-го числа один сотрудник принят и 1-го числа один сотрудник уволен. И численность по СЗВ-М 16 чел. Численность не должна превышать 15 человек за год? Заранее благодарю».

Ответили сразу, применять ПСН можно будет и дальше:

«Не слетит».

А кто-то уточнил, что численность для патента считается не «по головам»:

«Средняя считается численность, а не „по головам“. И считается за налоговый период, то есть срок, на который выдан патент».

На «Клерке» писали, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, предлагающий увеличить численность работников у ИП на патенте с 15 до 50.

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить