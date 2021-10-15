Перечисляете бывшим работникам-пенсионерам пожизненные выплаты? Минфин разъясняет про НДФЛ и взносы

С пожизненных выплат бывшему работнику платить взносы не надо. А вот НДФЛ — надо, но только с суммы выше 4 тыс. рублей.

Такой вывод следует из письма Минфина от 6 сентября.

Выплаты, которые производятся не в рамках трудовых отношений, не облагаются страховыми взносами. Пожизненные ежемесячные выплаты относятся к материальной помощи, предусмотренной внутренними документами.

Они никак не связаны с выполнением трудовой функцией. Так как у бывшего сотрудника, вышедшего на пенсию, уже не заключен трудовой договор.

Второй вопрос — НДФЛ с пожизненных выплат. Этот налог платить надо. Но только при условии, что сумма материальной помощи — более 4 тыс. рублей.

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