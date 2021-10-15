ИП и ООО массово закрываются, и вы можете стать следующими

ИП и ООО массово закрываются: за 2021 год число ликвидированных компаний почти в два раза больше, чем новых. Среди причин — пандемия, а в последнее время и налоговики.

По статистике ФНС, с 1 января по 1 октября вновь создано 162 тыс. обществ с ограниченной ответственностью. А закрыто — 290 тыс. ИП зарегистрировано 609 тыс., прекратили деятельность — 674 тыс.

Растет только число самозанятых — их уже больше 3 миллионов.

Мало того, к процессу закрытия в последнее время прямо причастны налоговики: они массово доводят бизнес до банкротства.

Вот тут мы собрали целый список тех, кто попал под раздачу буквально недавно, и это далеко не конец.

Предприниматели ищут выход: кто-то пытается оптимизировать расходы, кто-то — автоматизировать часть процессов, кто-то — сокращает производство или уводит процессы на аутсорс. А некоторые — меняют режим налогообложения.

Но риск всех перечисленных проблем можно хотя бы попытаться избежать, если изначально правильно выбрать форму бизнеса. Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Как правильно выбрать форму бизнеса и систему налогообложения».

Самое главное, что было на вебинаре:

ООО, ИП или НПД? Какую форму выбрать ?

? ОСНО : минусы и один-единственный плюс.

: минусы и один-единственный плюс. Как правильно выбрать между УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы».

«Доходы» и «Доходы минус расходы». Патент : самая удобная система налогообложения.

: самая удобная система налогообложения. Как перейти с ЕНВД на УСН.

Как жить на ОСНО после отмены ЕНВД.

после отмены ЕНВД. Налоговые каникулы НПД: плюсы и минусы самого молодого налогового режима.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

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