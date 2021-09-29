Налоговики банкротят всех подряд для наполнения бюджета

Инспекторы жестко взялись за неплательщиков. Суммы недоимок самые разные, как и должники. Попадаются и коммерческие компании, и коммунальные МУПы, досталось даже ликеро-водочному заводу. Вопрос только, выживут ли они после процедуры?

Так, в Тюменской области под раздачу попали:

проектный институт «Тюменьгеопроект», он должен бюджету 27 млн руб.;

молокозавод «Исеть-молоко», у него задолженность 3,2 млн (из них 1,3 млн — пени);

монтажная компания «Оптикинтерстрой» — 15,1 млн руб.;

оператор моторного топлива «Темп» — 16,4 млн руб.;

автоцентр «Арлан моторс» — 34,4 млн рублей.

Всего в картотеке арбитражных дел — десятки заявлений от фискалов на банкротство местных юрлиц-должников.

В Великом Новгороде банкротят местный старейший ликеро-водочный завод АО «Алкон». Сумма долга — 12,79 млн руб.

В Тамбовской области налоговики взялись за крупный бизнес. В числе должников — более 50 компаний, а общая сумма недоимки — более 60 млн руб.

В числе должников:

гаражный кооператив «Энергетик-ТЭЦ»;

«Агрофирма „Поля русские“»;

«Медико-санитарная часть „Здоровье“»;

«Тамбовская молочная компания»;

«Сады Мичурина»;

«Специализированный застройщик «Мосгазстрой-Тамбов».

А в Чувашии инспекторы решили обанкротить МУП «Коммунальщик» в г. Шумерли. Как раз в начале отопительного сезона. Сумма долга — 1,255 млн руб.

На «Клерке ранее писали, что налоговики накануне холодов начали банкротить коммунальщиков.

В ЯНАО налоговая требует банкротства медсанчасти, которая должна бюджету более 7 млн руб. Третьими лицами привлекли МВД и ФССП.

налоговая требует банкротства медсанчасти, которая должна бюджету более 7 млн руб. Третьими лицами привлекли МВД и ФССП. А на Кузбассе налоговики хотят признать несостоятельным производителя бутилированной минеральной воды «Борисовская». Там должны меньше миллиона — 818,4 тыс. руб.

налоговики хотят признать несостоятельным производителя бутилированной минеральной воды «Борисовская». Там должны меньше миллиона — 818,4 тыс. руб. Инвестиционно-строительная компания Ямала за недоимку в 3,7 млн руб., уже признана банкротом с подачи налоговой. Что характерно, на 90% принадлежала властям г. Салехард.

В Рязанской области МП «Хлебозавод № 3» пришлось заложить производственное здание, чтобы налоговики его не обанкротили. Тут задолженность 15,4 млн руб.

Казалось бы, ну подали и подали, имеют право по закону. Может, у них цель — только напугать, чтобы платить начали? Однако не так давно у нас писали о случае банкротства завода в Москве 15-й инспекцией. И вывод там — вряд ли он выживет.

Кроме того, в Белгородской области фискалы взялись именно за малый бизнес.