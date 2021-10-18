Как заполнить ОКТМО в уведомлении на сдачу 6-НДФЛ по обособкам

Если у организации много обособок в одном городе, сдавать 6-НДФЛ можно по месту «головы» или одной из обособок. Но надо сначала сдать в ИФНС уведомление. Как его заполнить — разъяснила ФНС.

Налоговики, в частности, уточнили порядок заполнения поля «Код по ОКТМО».

Под него в уведомлении отводится 11 знакомест. Если код ОКТМО состоит из 8 знаков, свободные знакоместа справа от значения кода не заполняются.

Напомним, форма уведомления о выборе налогового органа для отчетности по НДФЛ утверждена приказом ФНС от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@. Направить его в ИФНС надо до 1 числа налогового периода (этот срок сдвигается из-за новогодних каникул).

При этом изменить свой выбор в течение года уже нельзя, сообщает ФНС в письме № БС-4-11/14087@ от 05.10.2021.