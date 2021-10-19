👫🏪 Муж с женой раз и навсегда делят имущественный вычет при покупке квартиры. Изменить выбор нельзя!

Покупая совместную квартиру, супруги могут разделить имущественный вычет между собой в любой пропорции, например, 100:1, то есть весь вычет получит кто-то один. Но сто раз подумайте, прежде чем делать такой выбор. Ведь изменить его нельзя, считают Минфин и ФНС.
Изменить выбор, подав уточненную 3-НДФЛ, можно только до того, как ИФНС перечислила деньги по декларации.Потом уже всё, такой возможности не будет, сообщает ФНС в письме № БС-3-11/6615@ от 04.10.2021.
Давая такое разъяснение, налоговики ссылаются на письмо Минфина от 31.10.2017 № 03-04-07/71600, которое было направлено в адрес ФНС.
Что касается вычета на проценты по ипотеке, то этот вычет можно перераспределять ежегодно, здесь такого строгого ограничения нет.
К декларации 3-НДФЛ надо приложить заявление о распределении.
При этом данное заявление может представляться каждый раз при подаче 3-НДФЛ с указанием различных процентных соотношений в отношении расходов по уплате ипотечных процентов, понесенных в конкретном году.Люди считают неправильным запрет на перераспределение вычета по квартире и требуют изменить законодательство. Но ФНС тут ничем помочь не может. Поправки в НК разрабатывает Минфин, вот туда и обращайтесь, говорится в вышеназванном письме ФНС.
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