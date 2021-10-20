Скромная компенсация за увольнение по соглашению сторон не облагается НДФЛ

Если при увольнении вы заключили с работодателем соглашение о выплате вам компенсации, не превышающей трех окладов, то НДФЛ не будет. Если налог удержали, пишите заявление и требуйте вернуть деньги.

Компенсации, связанные с увольнением работников, освобождаются от НДФЛ, если они предусмотрены коллективным или трудовым договором. Но если изначально в трудовом договоре не было ничего про компенсацию при увольнении, это не страшно.

В любой момент можно оформить допник и там прописать такую компенсацию.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-06/78016 от 27.09.2021.

В этом случае она не будет облагаться НДФЛ.

Но есть определенные лимиты: не более 3-кратного размера среднего месячного заработка в общем случае;

не более 6-кратного размера среднего месячного заработка для Крайнего севера.

Если вам «золотой парашют» оказался слишком большим, то налог придется платить (в части превышения над 3 (6)-кратным размером.

А как быть, если работодатель все-таки удержал НДФЛ, хотя не должен был? В этом случае он должен вернуть деньги в сумме излишне удержанного НДФЛ на основании заявления от бывшего работника.