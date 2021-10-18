Обещанное Путиным бесплатное подведение газа к жилым домам не облагается НДФЛ. Вроде бы…

Путин поручил обеспечить бесплатную подводку газа до домов россиян. А раз людям что-то достается бесплатно, не надо ли им платить за это НДФЛ? Минфин призадумался над этим вопросом. Скорее всего, скоро в НК внесут поправки.

Правительство по поручению президента разработало правила такого подключения (постановление от 13.09.2021 № 1547).

Минфин в письме № 03-04-09/77438 от 24.09.2021 рассуждает, что с одной стороны, по статье 211 НК к доходам, полученным в натуральной форме, относятся выполненные в интересах человека работы (оказанные услуги) на безвозмездной основе. С другой стороны, подключение газа предусмотрено для неограниченного круга лиц и не носит характера индивидуальной льготы.

Значит дохода, подлежащего обложению НДФЛ, не возникает.

Вместе с тем не мешало бы внести поправки в статью 217 НК, где перечислены необлагаемые доходы. По мнению Минфина, это исключит двоякое толкование и освобождение от НДФЛ будет однозначным и безусловным.

Так что ждем новый проект с поправками в статью 217 НК.