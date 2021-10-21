Полученные материалы включаются в расходы на УСН после оплаты поставщику

Если фирма на УСН получила материалы, ей оказаны услуги, то в расходы суммы этих сделок попадут после того, как произойдет расчет с поставщиками.

На УСН материальные расходы (в том числе расходы по покупке сырья и материалов) учитываются в момент погашения задолженности: при списании денег с расчетного счета;

при ином способе погашения задолженности.

Аналогичный порядок применяется при оплате услуг третьих лиц.

Что касается расходов на покупку основных средств, то по ним есть еще дополнительное условие.

Расходы на приобретение ОС отражаются в последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм.

Таким образом датой осуществления расходов на приобретение ОС, ТМЦ и услуг признается дата прекращения обязательства их приобретателя перед продавцом.

Такой вывод сделан в письме Минфина № 03-11-06/2/77708 от 24.09.2021.