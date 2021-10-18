✈ Больше не надо получать разрешение на выезд ребенка. Главное, чтобы не было запрета

С 17 октября применяются новые правила на выезд детей за границу. Теперь не надо получать отдельное согласие. Достаточно, чтобы не было запрета от другого родителя.

Об этом напомнили в пресс-центре МВД.

Теперь запрет может написать любой родитель, независимо от его гражданства.

Кроме этого, каждый раз просить написать разрешение на выезд ребенка не надо. Главное, чтобы не было запрета.

Таким образом, родителям будет проще выезжать с детьми или запретить выезд своего несовершеннолетнего ребенка, даже если они не общаются.

Форма запрета на выезд – тут.