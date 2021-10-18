Налоговики прислали требование простым письмом и без печати. Как реагировать?

Как считать срок получения требования, если штамп на конверте от 8 октября, а в почтовый ящик его кинули 16-го? И нужно ли вообще на него реагировать, на нем даже печати нет? А то отчетность же идет вовсю.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите, пожалуйста, как реагировать на требование ИФНС. Ситуация такая: у нас есть аккаунт СБИС, куда обычно все требования приходят. А сейчас мне директор привёз письмо, которое он вынул из своего почтового ящика (юрадрес по прописке директора), оно простое, даже не заказное.

Истребуют документы по контрагенту за 2018-2020 гг., у нас с ними был очень большой объём операций.

Неделя сейчас сами знаете какая, времени в обрез. И мне не очень понятно, как отсчитывать пять рабочих дней. Штамп на конверте вообще 8 октября, кинули в ящик в субботу (он каждый день проверяет).

Еще, на требовании даже печати нет, только подпись».

Как отвечать на требования налоговиков, чтобы и от сдачи отчетности не отвлекаться, и по ночам не сидеть — смотрите в записи вебинара « Требования налоговой: как сократить время на ответы ».

В комментариях высказали мнение, что раз нет печати, и при получении не расписались — можно проигнорировать. Однако на это возразили, что по НК такое письмо считается полученным, а значит — стоит ответить. А для начала, связаться с исполнителем:

«В требовании должен быть указан телефон исполнителя, с ним и свяжитесь. Если проигнорировать, могут и счет заблокировать. Как правило, на ответ по требованию 10 рабочих дней дают».