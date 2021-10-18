Работодатель нарушит закон, если не выплатит зарплату вовремя. Но будет ли штраф?

Если день зарплаты выпадает на выходной, то ее перечислить надо в последний рабочий день. Если опоздали — выплачивайте компенсацию, отвечают бухгалтеры.

Но многие считают, что за просрочку в два-три дня штрафа не будет.

Наш подписчик спросил у коллег:

«Добрый день! Помогите разобраться, просрочила выплату З/П или нет. По договору выплата 25 и 10 числа. С ужасом вспомнила, что сегодня 10 (т.е. нужно было выплатить в пятницу 8 октября). Если оплачу в понедельник, то выходит задержка 3 дня? За 3 дня нужно выплатить компенсацию сотрудникам? Спасибо!».

Все сразу ответили, что по закону надо платить компенсацию:

«Да, это просрочка выплаты с точки зрения ТК РФ. Выплачиваете сразу с компенсацией задержки. Тогда ни штрафы, ни претензии работников не учитываются.

Самостоятельное устранение допущенного нарушения считается добросовестное исполнением норм закона, по мнению надзорных органов, и не наказывается».

А кто-то ответил, что проще не платить. Но если работники нормальные:

«Нужно выплатить компенсацию (по закону). Но замучаетесь потом с базами для взносов. Если никто не нажалуется в трудинспекцию, то проще не платить».

Другие же сказали, что на практике обычно не просят никакой компенсации:

«Думаю, никто не будет жаловаться, в понедельник получат. За задержку у нас никогда никто не просил».

А кто-то объяснил, почему штрафа не будет, скорее всего:

«Этим трудовая инспекция занимается, ИФНС на это даже не смотрит. И меня за задержку штрафовали и заставили выплатить всю компенсацию. Но! Это было после жалобы сотрудника, не про з/п, кстати».