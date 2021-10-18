📜 Бухгалтеру нельзя принимать от подотчетника чек с ошибками

Учесть расходы подотчетника по чеку, оформленному с ошибками, при расчете налога на прибыль нельзя. Об этом напоминает Минфин.

Как указало ведомство в письме от июля 2021 года, в налоговых расходах учитываются расходы, которые понес сотрудник по поручению начальства. Например, при покупке канцелярии или других материалов.

Расходы подотчетника принимаются к учету при наличии авансового отчета и кассового чека, оформленного без ошибок.

Если в чеке указаны не все реквизиты, он признается оформленным с нарушением законодательства. И учесть его в расходах при расчете налога на прибыль нельзя.

Друзья, а вы проверяете все реквизиты кассового чека, который приносит подотчетник?