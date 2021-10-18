Если ИП хочет оформить патент, важно, занимается ли он этой деятельностью. Наличие кода ОКВЭД на эту деятельность в ЕГРИП тут роли не играет.

Спросила наша подписчица.

«Открыли ИП на УСН 6%. Основной ОКВЭД открыли 63.11 (деятельность по обработке данных, услуги по размещению информации, и связанная с этим деятельность). ИП ведёт инфобиз, т.е. курсы онлайн по стратегическому маркетингу.

И теперь срочно надо открыть патент на это все. Смотрю виды деятельности, которые попадают под патент в 2021 г., и там 63.11 нет. Весной знакомые каким-то образом открывали на этот ОКВЭД патент (сами не знают, как, делал бухгалтер в другом регионе).

Есть в списке на патент 85.41 и 85.11 (услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых).

Вопрос: Надо переделывать основной ОКВЭД, чтобы оказаться на патенте, иначе ИФНС откажет?».

Все сложности ПСН разбираем в онлайн-курсе: « Патентная система налогообложения ». Курс создавал экспертный совет «Клерка». Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Весь материал на понятных примерах.

В комментариях пишут, что для патента вообще необязательно вносить такой ОКВЭД.

«Вот что совершенно десятое дело при ПСН, так это ОКВЭДы в ЕГРИП. Важна только ведущаяся деятельность.

Если у вашего ИП попадает деятельность под дополнительное образование для взрослых, то патент на это и надо покупать. Других вариантов для него в списке видов деятельности нет».

Правда, бухгалтеры все равно советуют его добавить, поскольку налоговики могут потребовать. Тем более, с электронной подписью дополнительные коды добавить несложно, даже из дома выходить не придется.

А в конкретном случае советуют добавить коды 85.41 (доп. образование для детей и взрослых) и 85.11 (дошкольное образование).