Ситуация на рынке труда поменялась в пользу работников. Нанимать людей за копейки у работодателей уже не получается. Пришло время для роста зарплат.

В начале пандемии был всплеск безработицы. Но сейчас ситуация поменялась и фиксируется нехватка рабочих рук. Рынок работодателя превратился в рынок соискателя.

На 100 вакансий приходится 55 соискателей.

Такая уникальная ситуация на рынке труда — это шанс победить бедность работающих, заявил руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов.

«Последние 30 лет позиция работодателей сводилась к формуле „работайте за копейки или не работайте вообще“. Сейчас сформировалась зеркальная ситуация: платите нормально или потеряете бизнес. Для властей это исторический шанс вернуть под контроль государства рынок труда и победить бедность работающих. Упускать его нельзя, надо действовать активно!» — призвал депутат.

«СР» предлагает меры, которые помогут увеличить доходы людей и победить бедность:

в разы повысить МРОТ;

полностью запретить заемный труд;

начать регулировать платформенную занятость;

регламентировать удаленную работу;

в полтора-два раза снизить налоговую нагрузку на ФОТ.