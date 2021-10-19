Ситуация на рынке труда поменялась в пользу работников. Нанимать людей за копейки у работодателей уже не получается. Пришло время для роста зарплат.
В начале пандемии был всплеск безработицы. Но сейчас ситуация поменялась и фиксируется нехватка рабочих рук. Рынок работодателя превратился в рынок соискателя.
На 100 вакансий приходится 55 соискателей.
Такая уникальная ситуация на рынке труда — это шанс победить бедность работающих, заявил руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов.
«Последние 30 лет позиция работодателей сводилась к формуле „работайте за копейки или не работайте вообще“. Сейчас сформировалась зеркальная ситуация: платите нормально или потеряете бизнес. Для властей это исторический шанс вернуть под контроль государства рынок труда и победить бедность работающих. Упускать его нельзя, надо действовать активно!» — призвал депутат.
«СР» предлагает меры, которые помогут увеличить доходы людей и победить бедность:
- в разы повысить МРОТ;
- полностью запретить заемный труд;
- начать регулировать платформенную занятость;
- регламентировать удаленную работу;
- в полтора-два раза снизить налоговую нагрузку на ФОТ.
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