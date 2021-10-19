⚡ Петербуржцев переводят на дистанционку с 1 по 3 ноября

В первую неделю ноября жителям Санкт-Петербурга не надо будет вообще ездить на работу в офис. Губернатор подписал постановление о переводе всех сотрудников на дистанционку. А еще, до 25 октября работодателям надо обновить информацию о дистанционщиках.
То есть с 1 по 3 ноября все люди будут работать удаленно, включая госслужащих, а с 4 по 7 ноября включительно – выходные.
Но работодатели могут переводить на дистанционку не всех. Есть исключение: если работнику обязательно надо быть в офисе, то вызвать его можно. При условии, что удаленный режим работы приведет к приостановке всей деятельности.
Кроме этого работодатели до 25.10.2021 должны отчитаться о количестве сотрудников, переведенных на удаленку, через личный кабинет на сайте Единого портала предпринимателя.
В Санкт-Петербурге работодатели обязаны перевести на удаленку всех работников, старше 65 лет и сотрудников, имеющих хронические болезни. Кроме этого, рекомендованный процент удаленных работников должен составлять не менее 30%.
Именно эту информацию и надо актуализировать до 25 октября.
Скачать постановление правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 766.
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