Банк оспорил отзыв лицензии в суде. Но работать он пока все равно не может

Впервые с 2015 года арбитражный суд признал незаконным лишение банка лицензии. Речь идет о краснодарском банке ЮМК, решение о нем ЦБ выпустил 19 марта этого года.

Регулятор принял такое решение из-за того, что банк неоднократно нарушал антиотмывочное законодательства и обслуживал в большей степени интересы своих собственников. В целом, частая причина.

С начала года лицензий лишились 19 банков, два из них — ЮМК и «Майкопбанк» это оспорили. «Майкопбанку» отказали. А в последний раз банкам удалось оспорить отзыв лицензии в 2015 году — тогда суд встал на сторону АО «Профессионал банка» и Атлас-банка.

ЦБ уже обратился в апелляцию. Если вторая инстанция поддержит банк, то у собственников появится шанс вернуть его под свой контроль.

По материалам «Коммерсантъ».