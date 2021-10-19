Трудовая инспекция принимает жалобы по новым правилам

С 1 июля вступили в силу новые правила направления жалоб по трудовым вопросам.

Вступили в силу поправки в Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Основанием для проведения внеплановой проверки, как и раньше, являются обращения граждан, однако изменился порядок подачи обращений.

Роструд напоминает, что с 01.07.2021 по обращениям, поступившим почтой или на адрес электронной почты гострудинспекции проверки работодателей проводиться не будут.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь