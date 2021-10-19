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Трудовая инспекция принимает жалобы по новым правилам

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Рубрика Проверки трудовой инспекции
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С 1 июля вступили в силу новые правила направления жалоб по трудовым вопросам.

Вступили в силу поправки в Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Основанием для проведения внеплановой проверки, как и раньше, являются обращения граждан, однако изменился порядок подачи обращений.

Жалобу в трудинспекцию необходимо подавать:

  • через портал Госуслуг или сервис «Онлайнинспекция.РФ»;
  • лично, непосредственно в инспекцию труда или через МФЦ с предъявлением паспорта.

Роструд напоминает, что с 01.07.2021 по обращениям, поступившим почтой или на адрес электронной почты гострудинспекции проверки работодателей проводиться не будут.

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