Не забудьте сдать 4-ФСС. Шпаргалка по заполнению

20 октября (уже завтра) — последний день сдачи 4-ФСС за 9 месяцев 2021 года в случае, если этот отчет вы сдаете на бумаге.

Календарь бухгалтера на 2021 год — здесь. Как правильно заполнить строки 19 и 20 таблицы 2 формы 4-ФСС (задолженность и недоимка) — читайте здесь.

Напомним, сдавать отчет в бумажном виде могут работодатели, у которых среднесписочная численность менее 25 человек.

Несвоевременная сдача 4-ФСС чревата штрафом в размере 5 % в месяц от суммы страховых взносов за 3 квартал, но не более 30 % от этой суммы и не менее 1 000 рублей.

Если в компании не начислялась зарплата, нужно сдать нулевой отчет 4-ФСС. За несданную вовремя нулевку оштрафуют на 1 000 рублей.