Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚖️ Для ковидной субсидии надо считать работников не по СЗВ-М, а по рабочим местам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Субсидии для бизнеса
Версия для печати

Налоговики отказали ИП в выдаче ковидной субсидии из-за того, что в одном месяце он уволил и принял работников. Но суд решил, что предпринимателю выплата положена.

Суть дела: ИП подал в налоговую заявление на получение ковидной субсидии. Но ему пришел отказ. Так как в СЗВ-М за март 2020 года у него 9 работников, а в апреле и мае 2020 года — 7.

ИП пожаловался в прокуратуру. Так как фактическое количество работников в марте — 7 человек. Просто двое были уволены и двое — приняты.

Прокуратура обязала налоговиков пересмотреть свои доводы по численности работников ИП для получения субсидии. Но налоговая не согласилась с мнением прокуратуры, так как не увидела нарушений.
Предпринимателю пришлось обратиться в суд за защитой своих прав.

И суд встал на сторону ИП, обязав налоговиков выплатить бюджетную субсидию. В штатном расписании ИП 7,5 единиц: руководитель транспортного отдела, главный механик, 5 водителей-экспедиторов, продавец (0,5 ставки).

То, что в отчете в ПФР числится 9 застрахованных — это не причина для отказа. Так как по факту в марте 2020 года работало 7 человек. Просто двое из них были уволены, а на их места были приняты другие работники.

То есть у предпринимателя сохранились рабочие места в том же количестве, что и в марте 2020 года, отметили в суде.

Постановление АС ВВО от 23.09.2021 № А38-7401/2020 — тут.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить