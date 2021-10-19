⚖️ Для ковидной субсидии надо считать работников не по СЗВ-М, а по рабочим местам

Налоговики отказали ИП в выдаче ковидной субсидии из-за того, что в одном месяце он уволил и принял работников. Но суд решил, что предпринимателю выплата положена.

Суть дела: ИП подал в налоговую заявление на получение ковидной субсидии. Но ему пришел отказ. Так как в СЗВ-М за март 2020 года у него 9 работников, а в апреле и мае 2020 года — 7.

ИП пожаловался в прокуратуру. Так как фактическое количество работников в марте — 7 человек. Просто

Прокуратура обязала налоговиков пересмотреть свои доводы по численности работников ИП для получения субсидии. Но налоговая не согласилась с мнением прокуратуры, так как не увидела нарушений.

Предпринимателю пришлось обратиться в суд за защитой своих прав.

И суд встал на сторону ИП, обязав налоговиков выплатить бюджетную субсидию. В штатном расписании ИП 7,5 единиц: руководитель транспортного отдела, главный механик, 5 водителей-экспедиторов, продавец (0,5 ставки).

То, что в отчете в ПФР числится 9 застрахованных — это не причина для отказа. Так как по факту в марте 2020 года работало 7 человек. Просто двое из них были уволены, а на их места были приняты другие работники.

То есть у предпринимателя сохранились рабочие места в том же количестве, что и в марте 2020 года, отметили в суде.

Постановление АС ВВО от 23.09.2021 № А38-7401/2020 — тут.