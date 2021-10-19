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Общепит накажут за непривитых сотрудников

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Рубрика Экономика России
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Идут массовые проверки кафе, ресторанов и магазинов. Проверяют привитых сотрудников, запасы масок, разметку на полу. В Москве на прошлой неделе пришли в 362 организации, 14 из них опечатали.

Об этом сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

Самые частые нарушения, которые там нашли:

  • нет разметки на полу для соблюдения социальной дистанции;
  • на входе и в зоне выдачи заказов никто не проверял, в масках ли посетители;
  • сами сотрудники кафе и ресторанов работают без масок, либо маски не закрывают рот и нос;
  • нет контроля за уборкой и дезинфекции, не протирают столы после посетителей;
  • нет документов, подтверждающих чистку вентиляционных систем;
  • нет запаса СИЗ, нет салфеток и санитайзеров для посетителей;
  • нет централизованного сбора использованных СИЗ;
  • нет информации о привитых сотрудниках.

В ведомстве указали, что нарушения выявлены не в первый раз. А в результате — 77 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (штраф для компаний до 500 тыс. или закрытие на срок до 90 суток).

А 14 объектов опечатали, им временно запретили работать.

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