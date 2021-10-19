Общепит накажут за непривитых сотрудников

Идут массовые проверки кафе, ресторанов и магазинов. Проверяют привитых сотрудников, запасы масок, разметку на полу. В Москве на прошлой неделе пришли в 362 организации, 14 из них опечатали.



Об этом сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

Самые частые нарушения, которые там нашли:

нет разметки на полу для соблюдения социальной дистанции;

для соблюдения социальной дистанции; на входе и в зоне выдачи заказов никто не проверял , в масках ли посетители;

, в масках ли посетители; сами сотрудники кафе и ресторанов работают без масок , либо маски не закрывают рот и нос;

, либо маски не закрывают рот и нос; нет контроля за уборкой и дезинфекции, не протирают столы после посетителей;

и дезинфекции, не протирают столы после посетителей; нет документов, подтверждающих чистку вентиляционных систем ;

; нет запаса СИЗ , нет салфеток и санитайзеров для посетителей;

, нет салфеток и санитайзеров для посетителей; нет централизованного сбора использованных СИЗ ;

; нет информации о привитых сотрудниках.

В ведомстве указали, что нарушения выявлены не в первый раз. А в результате — 77 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (штраф для компаний до 500 тыс. или закрытие на срок до 90 суток).

А 14 объектов опечатали, им временно запретили работать.