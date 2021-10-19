Общепит накажут за непривитых сотрудников

Идут массовые проверки кафе, ресторанов и магазинов. Проверяют привитых сотрудников, запасы масок, разметку на полу. В Москве на прошлой неделе пришли в 362 организации, 14 из них опечатали.
Об этом сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.
Самые частые нарушения, которые там нашли:
- нет разметки на полу для соблюдения социальной дистанции;
- на входе и в зоне выдачи заказов никто не проверял, в масках ли посетители;
- сами сотрудники кафе и ресторанов работают без масок, либо маски не закрывают рот и нос;
- нет контроля за уборкой и дезинфекции, не протирают столы после посетителей;
- нет документов, подтверждающих чистку вентиляционных систем;
- нет запаса СИЗ, нет салфеток и санитайзеров для посетителей;
- нет централизованного сбора использованных СИЗ;
- нет информации о привитых сотрудниках.
В ведомстве указали, что нарушения выявлены не в первый раз. А в результате — 77 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (штраф для компаний до 500 тыс. или закрытие на срок до 90 суток).
А 14 объектов опечатали, им временно запретили работать.
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