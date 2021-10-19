⚡️ Столичные работодатели должны сдавать новый отчет по дистанционщикам

Московские работодатели должны будут еженедельно по понедельникам отчитываться о дистанционщиках, начиная с 25 октября.

Такая обязанность введена указом мэра Москвы от 19.10.2021 № 61-УМ.

Отчет предоставляется только в электронном виде через личный кабинет юрлица или ИП на официальном сайте мэра.

Первый отчет сдается в понедельник — 25 октября.

В нем указывается информация о принятых решениях по переводу работников на дистанционку по новому поручению. Персональные данные в отчете не указываются.

Если работодатель решил перевести на удаленку еще кого-то из работников, то сдать отчет надо в день принятия решения. Если изменений нет, то повторное представление таких сведений не требуется.

При возникновении проблем с отчетом — звоните по телефону 7 (495) 870-72-98.