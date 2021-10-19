Пострадавшему бизнесу могут дать льготные кредиты и гранты

Стало известно о новых мерах поддержки для бизнеса, которые могут озвучить завтра на совещании у Путина. Скорее всего, продлят программу льготных кредитов и дадут гранты в размере 0,5 МРОТ за две недели простоя на каждого сотрудника.

Подумать об этих мерах сегодня поручил Мишустин.

О том, что могут предпринять власти, рассказали в телеграм-канале VPost.

«Среди обсуждаемых мер — продление программы льготного кредитования бизнеса „ФОТ 3.0“».

Кроме того, есть еще одна мера в виде грантов для пострадавших отраслей.

«Другая мера в арсенале властей, о которой может быть объявлено, — ранее одобренные гранты малому и среднему бизнесу и НКО, которые пострадали из-за противоэпидемических мер — половина МРОТ за каждые две недели простоя в расчете на одного сотрудника».

А если ограничения продлят, то грант могут увеличить до 1 МРОТ.

«На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ. Получить компенсацию можно через личный кабинет налогоплательщика».