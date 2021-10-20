Неправильный стаж для вашей будущей пенсии можно исправить

Через портал госуслуг теперь можно направить заявление о корректировке индивидуального лицевого счета в ПФР.

Поясним, корректировка ИЛС необходима в случаях: работодатель не подал информацию о периоде вашей работы;

работодатель подавал некорректную информацию о периодах вашей работы;

нет информации о вашей деятельности в статусе ИП;

нет сведений о заработке до 1 января 2002 года.

Кроме того, уточнить или внести сведения можно не только в отношении работы, но и других периодов, которые включаются в стаж, например, ухода за детьми до 1,5 лет и инвалидами, прохождения службы в армии и пр.



Для проверки сведений специалисты ПФР обратятся к данным информационных систем, направят межведомственные запросы. Если после направления электронного заявления потребуется представить подтверждающие документы, уведомление об этом поступит гражданину в личный кабинет портала госуслуг.

Заявление о корректировке лицевого счета рассматривается в течение 10 рабочих дней. При необходимости проведения проверки сведений срок рассмотрения может быть продлен на 3 месяца.

Как пояснили в ПФР, если в выписке из ИЛС вы обнаружили отсутствие сведений о периодах работы в организации, которая является действующей, вы должны обратиться непосредственно в данную организацию. В этом случае уточняющие сведения представит в ПФР работодатель.