Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Кинотеатры теряют прибыль из-за QR-кодов в четыре раза быстрее

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Отраслевой учет
Версия для печати

Выручка кинотеатров и концертных залов в конце 2021 года упадет в четыре раза из-за ограничительных мер. А из-за введения QR-кодов в некоторых городах уже начали отменять концертные туры, сказал представитель бизнес-сферы.

Введение новых антиковидных мер негативно сказывается на досугово-развлекательной сфере и их прибыли:

«Рынок зрелищных мероприятий в этом году снизится в четыре раза по отношению к 2019 году. Более половины мероприятий будут перенесены на 2022 год в связи с введением новых антиковидных мер в регионах (QR-коды). Так как только треть зрителей, купивших билет, имеют коды», — рассказала общественный омбудсмен в сфере культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

В кинотеатрах уже сейчас наблюдается потеря прибыли из-за ограничения в 50% посетителей. А концертные туры в некоторых городах почти сошли «на нет»:

«Один город уже полностью закрыт для индустрии, в другом остановились продажи, а третий пока вроде бы открыт, но не встраивается в логистику».

Ассоциации владельцев кинотеатров провела анализ выручки кинотеатров за последние два года. Об этом рассказал глава ассоциации Олег Березин:

«С начала года по отношению к 2019 году уже составляло 22%, а новые меры могут углубить падение по итогам года до 25–30%».

Материал по «Коммерсантъ».

На прошлой неделе ассоциация фитнес-индустрии выступила против QR-кодов. Так как из-за них упадет выручка. А ассоциация рестораторов предупредила о процветании теневого бизнеса в сфере общепита и кино.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить