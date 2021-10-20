Кинотеатры теряют прибыль из-за QR-кодов в четыре раза быстрее

Выручка кинотеатров и концертных залов в конце 2021 года упадет в четыре раза из-за ограничительных мер. А из-за введения QR-кодов в некоторых городах уже начали отменять концертные туры, сказал представитель бизнес-сферы.

Введение новых антиковидных мер негативно сказывается на досугово-развлекательной сфере и их прибыли:

«Рынок зрелищных мероприятий в этом году снизится в четыре раза по отношению к 2019 году. Более половины мероприятий будут перенесены на 2022 год в связи с введением новых антиковидных мер в регионах (QR-коды). Так как только треть зрителей, купивших билет, имеют коды», — рассказала общественный омбудсмен в сфере культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

В кинотеатрах уже сейчас наблюдается потеря прибыли из-за ограничения в 50% посетителей. А концертные туры в некоторых городах почти сошли «на нет»:

«Один город уже полностью закрыт для индустрии, в другом остановились продажи, а третий пока вроде бы открыт, но не встраивается в логистику».

Ассоциации владельцев кинотеатров провела анализ выручки кинотеатров за последние два года. Об этом рассказал глава ассоциации Олег Березин:

«С начала года по отношению к 2019 году уже составляло 22%, а новые меры могут углубить падение по итогам года до 25–30%».

Материал по «Коммерсантъ».

На прошлой неделе ассоциация фитнес-индустрии выступила против QR-кодов. Так как из-за них упадет выручка. А ассоциация рестораторов предупредила о процветании теневого бизнеса в сфере общепита и кино.